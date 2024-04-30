اعتقال رجل نفذ هجومًا بسيف في لندن.. شاهد محاولات الشرطة للسيطرة عليه
ألقت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، القبض على رجل يحمل سيفًا، بعدما هاجم أشخاصًا بالقرب من محطة قطار شمال شرقي لندن.
وحسب موقع "الحرة"، قالت شرطة العاصمة في بيان، إن المشتبه به يبلغ من العمر 36 عامًا، وتم توقيفه في مكان الحادث وهو رهن الاحتجاز.
وكشف البيان أيضاً أن المشتبه به "هاجم أفرادًا عاديين واثنين من رجال الشرطة".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بسبب "هجوم مرعب بالسيف" شرقي لندن هذا الصباح.
وقد أصيب اثنان من ضباط الشرطة وثلاثة أفراد من الجمهور بعد ورود أنباء عن اقتحام سيارة لمنزل في منطقة هينو، شرق لندن، قبل السابعة صباح اليوم الثلاثاء.
وبث موقع الصحيفة، لقطات تظهر الرجل وهو يحمل سيفًا، ويرتدي سترة صفراء وهو يجوب شوارع المنطقة، بينما يحاول رجل شرطة مفاوضته والسيطرة عليه.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن الرجل حامل السيف كان يقف خارج منزله، بينما كان شخص راقدًا على الأرض ومغطى بالدماء، قبل أن يتمكن سبعة من رجال الشرطة من إسقاط الرجل المسلح أرضًا، والسيطرة عليه وتقييده.
وذكرت الشرطة أنها "لا تعتقد أن هناك أي تهديد مستمر للمجتمع"، وأنها لا تبحث عن المزيد من المشتبه بهم، معتبرة أن الحادث "لا يبدو أن له صلة بالإرهاب".
من جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، عبر حسابه على منصة "إكس": "أتلقى معلومات منتظمة عن الحادث الذي وقع في محطة هينو هذا الصباح. أفكاري مع كل المتضررين".