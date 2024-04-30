اعتقال رجل نفذ هجومًا بسيف في لندن.. شاهد محاولات الشرطة للسيطرة عليه

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن الرجل حامل السيف كان يقف خارج منزله، بينما كان شخص راقدًا على الأرض ومغطى بالدماء، قبل أن يتمكن سبعة من رجال الشرطة من إسقاط الرجل المسلح أرضًا، والسيطرة عليه وتقييده.