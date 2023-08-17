واقعةٌ غريبة.. لماذا اشترت راكبةٌ كل "الفول السوداني" على متن طائرة ألمانية؟

وقال متحدث باسم شركة "يورو وينغز" لطيران: "نحن آسفون جدًّا لأن الرحلة معنا لم تَسِر بسلاسة كما هو مخطط لها، ونأسف لأي إزعاج تَسَببنا فيه، لم تجبر "ليا ويليامز" على شراء جميع عبوات الفول السوداني على متن الطائرة؛ على العكس فقد حاول موظفونا تقديم حل بديل لها من خلال إبلاغ جميع الركاب الجالسين حولها بحالتها، وقد وافقت في البداية؛ لكنها قررت بعد ذلك شراء جميع الطرود".