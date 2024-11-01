ذابت بشكل كامل.. "اختفاء جزيرة روسية" وخرائط الملاحة تحتاج لتعديل!

وفي عام 2015، وصلت مساحة الجزيرة إلى 53 هكتاراً، وفي أغسطس 2024، لم يبقَ سوى ثلاثة هكتارات فقط، وتشير بيانات الجمعية الجغرافية إلى أن الجزيرة ستتلاشى تماماً في غضون شهر، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".