كيف يختار البعوض ضحايا لسعاته؟

وتابعت الخبيرة القول: "يختلف تركيب الميكروفلورا من شخص إلى آخر. لذلك، فإن نسبة المواد ذات الرائحة التي تنتجها الميكروبات تختلف باختلاف الأشخاص، وطبعًا تكون الرائحة الكلية لكل جسم مختلفة أيضًا".