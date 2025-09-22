الإعصار "راغاسا" يضرب شمال الفلبين ويهدد جنوب الصين بالإجلاء والفيضانات

وفي الصين، أعلنت شنجن ومدن أخرى تعليق الدراسة ووقف وسائل النقل العام كإجراء احترازي، إلى جانب إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية. وتوقعت هونغ كونغ هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.