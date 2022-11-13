مصر.. دعا العريسُ الجميع لزفافه ولكن ليلة العمر انتهت بصدمة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي منطقة العزبة القبلية، بمدينة حلوان (جنوبي العاصمة المصرية القاهرة)، بعد وفاة الشاب حسن سيد عجمي، البالغ من العمر 28 سنة، في ليلة حفل زفافه؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وحسب صحيفة "الوطن" المصرية؛ فقد وجّه "عجمي" الدعوة إلى محبيه وأصدقائه لحضور حفل زفافه، بكلمات مؤثرة قال فيها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن نقول عندنا فرح.. سنقول عندنا مليونية"، ولم يدرِ "عجمي" أن فرحته ستتحول إلى حزن.
وتضيف الصحيفة: ورد لقسم شرطة حلوان، بلاغ من مستشفى الهدى، بوصول جثمان حسن سيد عجمي متوفى إثر أزمة قلبية مفاجئة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى حلوان العام.
وتنقل الصحيفة عن أحمد نوار، أحد أصدقاء المتوفى، أن عقد قرانه كان يوم الجمعة 28/ 10/ 2022 وكان برفقته أسرته وأصدقائه، في حالة من الفرح الشديد، وحددوا موعدًا لحفل زفافه أمس السبت؛ لافتًا إلى أنهم نقلوا أثاث منزل الزوجية الأسبوع الماضي، وكان يدعو بنفسه أصدقاءه ومحبيه لحضور حفل زفافه على صفحته الشخصية، لأنه وحيد والديه.
ويضيف الصديق "نوار": "لكن حسن لم يفرح، والكل كان مصدومًا لما فوجئ بسقوطه على الأرض، ولم يكن يشتكي من أمراض في جسده.. توفي بأزمة قلبية مفاجئة، وفشل المتواجدون بالمنزل في محاولات إنقاذ حياته".
وحسب الصحيفة؛ فقد تَجَمّع أصدقاء المتوفى وأهالي المدينة الذين دعاهم "حسن"؛ لكن لم يتجمعوا لزفافه؛ بل لتشييع جثمانه.