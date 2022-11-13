مصر.. دعا العريسُ الجميع لزفافه ولكن ليلة العمر انتهت بصدمة

وتنقل الصحيفة عن أحمد نوار، أحد أصدقاء المتوفى، أن عقد قرانه كان يوم الجمعة 28/ 10/ 2022 وكان برفقته أسرته وأصدقائه، في حالة من الفرح الشديد، وحددوا موعدًا لحفل زفافه أمس السبت؛ لافتًا إلى أنهم نقلوا أثاث منزل الزوجية الأسبوع الماضي، وكان يدعو بنفسه أصدقاءه ومحبيه لحضور حفل زفافه على صفحته الشخصية، لأنه وحيد والديه.