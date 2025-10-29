شرطة باريس تعترف بوجود ثغرات كبرى في دفاعات متحف اللوفر

وكشف باتريس فوري أيضًا أن ترخيص متحف اللوفر لتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية انقضى في يوليو، ولم يُجدد وهو خطأ في الأوراق يراه البعض رمزًا لإهمال أوسع نطاقًا بعد أن اقتحم اللصوص نافذة في معرض أبولو وقطعوا الصناديق بأدوات كهربائية وفروا بثماني قطع من مجوهرات التاج الفرنسي في غضون دقائق، بينما كان السياح في الداخل.