شرطة باريس تعترف بوجود ثغرات كبرى في دفاعات متحف اللوفر

أقرت شرطة باريس اليوم، بوجود ثغرات كبرى في دفاعات متحف اللوفر.
وأوضح قائد شرطة باريس باتريس فوري لأعضاء مجلس الشيوخ أن الأنظمة العتيقة والإصلاحات البطيئة تركت طبقات ضعيفة في المتحف الأكثر زيارة في العالم.
وأضاف "لم يتم اتخاذ خطوة تكنولوجية"، مشيرًا إلى أن أجزاء من شبكة الفيديو ما زالت تقليدية، مما ينتج صورًا ذات جودة أقل وبطئًا في المشاركة في الوقت الحقيقي.
وتابع أن مشروع التجديد الذي طال انتظاره الذي يبلغ تكلفته (93) مليون دولار، ويتطلب قرابة (60) كيلومترًا، من كابلات جديدة، لن يكتمل قبل عام 2029 - 2030.
وكشف باتريس فوري أيضًا أن ترخيص متحف اللوفر لتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية انقضى في يوليو، ولم يُجدد وهو خطأ في الأوراق يراه البعض رمزًا لإهمال أوسع نطاقًا بعد أن اقتحم اللصوص نافذة في معرض أبولو وقطعوا الصناديق بأدوات كهربائية وفروا بثماني قطع من مجوهرات التاج الفرنسي في غضون دقائق، بينما كان السياح في الداخل.
وقال فوري وفريقه: "إن الإنذار الأول للشرطة لم يأت من أجهزة إنذار متحف اللوفر، لكن من أحد راكبي الدراجات خارج المتحف، الذي اتصل بخط الطوارئ بعد أن رأى رجالًا يرتدون خوذات ولديهم رافعة".
وكان لصوص استغرقوا أقل من ثماني دقائق يوم 19 أكتوبر الجاري لسرقة مجوهرات بقيمة (88) مليون يورو من المتحف، صاحب أعلى معدلات زيارة في العالم، وتم إلقاء القبض على اثنين مشتبه بهما يوم الأحد الماضي، وتقوم الشرطة باستجوابهما.