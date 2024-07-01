إجلاء 195 ألف شخص بسبب العواصف المطيرة شرقي الصين

أجلت السلطات الصينية 195 ألف شخص من السكان في مقاطعة آنهوي شرقي الصين بسبب العواصف المطيرة التي اجتاحت المقاطعة.
وأوضحت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة -وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أنه حتى الساعة 4 عصر اليوم، تسببت العواصف المطيرة في إحداث دمار في 35 من المحافظات والمناطق في ست مدن على مستوى الولاية في آنهوي، مشيرة إلى تضرر 811 ألفًا من السكان في المقاطعة.
وتجاوز منسوب المياه في نهر اليانغتسي بقطاع آنهوي علامات التحذير، وسط استمرار منسوب المياه في الارتفاع، فيما دفعت الأمطار الغزيرة منسوب المياه إلى أعلى من مستويات التأهب في 19 نهرًا آخر في المقاطعة.
وتوقع مركز آنهوي للأرصاد الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة وحتى الساعة 8 من مساء اليوم استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الواقعة على طول نهر اليانغتسي وجنوبه.