إجلاء 195 ألف شخص بسبب العواصف المطيرة شرقي الصين

وأوضحت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة -وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أنه حتى الساعة 4 عصر اليوم، تسببت العواصف المطيرة في إحداث دمار في 35 من المحافظات والمناطق في ست مدن على مستوى الولاية في آنهوي، مشيرة إلى تضرر 811 ألفًا من السكان في المقاطعة.