دون الكشف عن الجاني.. انتهاء تحقيق العثور على كوكايين في البيت الأبيض

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم "الخميس"، أن عناصر الخدمة السرية أنهوا التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض، من دون تحديد أي مشتبه به؛ بحسب ما أوردت "رويترز".