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دون الكشف عن الجاني.. انتهاء تحقيق العثور على كوكايين في البيت الأبيض
بعد أسبوع من اكتشافه في منطقة بالجناح الغربي
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم "الخميس"، أن عناصر الخدمة السرية أنهوا التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض، من دون تحديد أي مشتبه به؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
وقبل أسبوع عُثِر على كوكايين في الجناح الغربي للبيت الأبيض في منطقة يرتادها زوار عادة؛ مما أثار جدلًا سياسيًّا حاولت السلطة التنفيذية تهدئته.
ويضمّ الجناح الغربي: المكتب البيضاوي، ومكاتب عمل يستخدمها مساعدو الرئيس؛ مما أدى إلى إخلاء المكان بشكل سريع لمدة قصيرة.