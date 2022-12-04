احذروا غيرَ المتخصصين.. هذا ما حدث لشاب أثناء عملية "زرع شعر"

وأصدرت اللجنة الطبية الوطنية الهندية تحذيرًا في سبتمبر؛ بسبب ازدياد عدد العيادات التي تقدم غالبًا خدمة دون المستوى وبأسعار مخفضة، وقالت إن "المشاهدة خلال ورش العمل أو على يوتيوب أو منصات مماثلة؛ لا تُعتبر تدريبًا كافيًا للقيام بعمليات تجميلية بما فيها زرع الشعر".