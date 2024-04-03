مأساة الطفل المغربي تتكرر في مصر.. سقوط شاب في بئر منذ أكثر من 30 ساعة

من جانبه، نقل موقع "القاهرة 24" المصري، أن الأهالي حاولوا من خلال الجهود الذاتية إنقاذ الشاب لكن دون نتيجة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغ للسلطات، حيث تشارك الجهات الأمنية في محاولة الوصول إلى الشاب في أعماق البئر؛ لمعرفة ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، ومحاولة انتشاله.