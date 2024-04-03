مأساة الطفل المغربي تتكرر في مصر.. سقوط شاب في بئر منذ أكثر من 30 ساعة

تكافح السلطات المحلية والأهالي في محافظ المنيا جنوب العاصمة المصرية القاهرة، لانتشال شاب سقط في بئر مياه جوفية منذ أكثر من 30 ساعة، وسط مناشدات على منصات التواصل الاجتماعي لتدخّل الجهات المعنية للمساعدة في إنقاذه.
وكشفت صحيفة "المصري اليوم" المحلية أن مديرية أمن المنيا تلقّت قبل ساعات بلاغًا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يفيد بسقوط شاب (30 عامًا) في بئر مياه جوفية غير مستخدم على عمق 23 مترًا، بالأراضي الصحراوية غرب المدينة.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم: إن الشاب سقط في البئر أثناء سيره بالأرض الصحراوية، لافتين إلى أنه أصيب بكسور.
وحاول أقرباء الشاب إنقاذه لكن فشلت كل الجهود، حيث أكدوا حسب "المصري اليوم"، أنه تواصل معهم لمدة 6 ساعات، قبل أن يتوقف.
من جانبه، نقل موقع "القاهرة 24" المصري، أن الأهالي حاولوا من خلال الجهود الذاتية إنقاذ الشاب لكن دون نتيجة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغ للسلطات، حيث تشارك الجهات الأمنية في محاولة الوصول إلى الشاب في أعماق البئر؛ لمعرفة ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، ومحاولة انتشاله.
كما نشرت صحيفة "المصري اليوم" صباح الثلاثاء، مقطع فيديو على "فيسبوك" يُظهر احتشاد معدات ثقيلة بموقع الحادث، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الشاب أو "جثمانه"، غير أنها تقول إن هذه العملية "تواجه صعوبات نظرًا إلى طبيعة الأرض الصخرية".
ونشرت حسابات وصفحات على "فيسبوك" صورًا للشاب، وسط مناشدات للجهات المعنية للتدخل لإنقاذه، مشبهين الحادث بمأساة الطفل المغربي "ريان"، الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات، حينما لقي مصرعه قبل عامين تقريبًا، إثر سقوطه في بئر بجوار منزل أسرته، وظل عالقًا بداخله لمدة 5 أيام.