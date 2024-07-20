"بلورات صفراء مخضرة".. المركبة "كيوريوسيتي" تحقق أكثر اكتشافاتها غرابة على المريخ

وتساءل العلماء عما إذا كانت مياه الفيضانات أو الانهيارات الأرضية قد تسببت في الحطام. وأظهرت تحقيقات "كيوريوسيتي" أن كلاً من تدفقات المياه العنيفة والانهيارات الأرضية لعبت دورًا، وبعض الصخور مستديرة مثل صخور الأنهار؛ ما يشير إلى أنها كانت محمولة بواسطة المياه، ولكن البعض الآخر أكثر حدة؛ ما يعني أنها كانت على الأرجح ناتجة من انهيارات ثلجية جافة، ثم تشربت المياه في الحطام، وكونت التفاعلات الكيميائية أشكال "الهالة" التي يمكن رؤيتها على بعض الصخور التي درستها "كيوريوسيتي".