أمريكا.. القبضُ على قاتل أسامة بن لادن

وأشار الموقع الروسي إلى أن "أونيل" اكتسب شهرة كبيرة في عام 2011 عندما قتل أسامة بن لادن في باكستان خلال عملية سرية، وأصبحت هذه العملية إحدى اللحظات الأساسية في حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب الدولي، وأصبح "أونيل" شخصًا مشهورًا جدًّا، بعد أن روى القصة في مذكراته الصادرة عام 2017 تحت عنوان "The Operator"؛ لكن الأحداث الأخيرة تلقي بظلالها على إنجازاته السابقة، وتثير عددًا من التساؤلات حول وضعه الحالي.