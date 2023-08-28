أمريكا.. القبضُ على قاتل أسامة بن لادن

ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية، القبض على جندي مشاة البحرية (المارينز) السابق وأحد أفراد الفريق الخاص الذي نفّذ عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، روبرت أونيل، في وقت سابق هذا الأسبوع.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإنه تم إلقاء القبض على أونيل، البالغ من العمر 47 عامًا، الأربعاء الماضي في فريسكو، ووُجهت إليه تهمة الاعتداء الجسدي من الدرجة الأولى؛ مما تَسبب في إصابة جسدية، وتهمة السكر العام؛ رغم أن سجلات السجن لم تدرج سوى تهمة الاعتداء.
وحسب موقع "Avia pro" الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية؛ فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أونيل مشاكل قانونية؛ مشيرًا إلى أنه سَبَق عزله من مجلس إدارة شركة دلتا إيرلاينز؛ بسبب رفضه ارتداء قناع، وتم اعتقاله أيضًا بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.
وأشار الموقع الروسي إلى أن "أونيل" اكتسب شهرة كبيرة في عام 2011 عندما قتل أسامة بن لادن في باكستان خلال عملية سرية، وأصبحت هذه العملية إحدى اللحظات الأساسية في حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب الدولي، وأصبح "أونيل" شخصًا مشهورًا جدًّا، بعد أن روى القصة في مذكراته الصادرة عام 2017 تحت عنوان "The Operator"؛ لكن الأحداث الأخيرة تلقي بظلالها على إنجازاته السابقة، وتثير عددًا من التساؤلات حول وضعه الحالي.