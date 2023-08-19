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فيديو الجسر الخشبي.. مسابقة لصيد البط تنتهي بحادث مرعب وإصابة 32 شخصًا في إندونيسيا
كشف فيديو مرعب من إندونيسيا لحظة انهيار جسر خشبي معلق فوق نهر ضحل؛ مما أدى إلى إصابة 32 متفرجًا، خلال مسابقة لصيد البط.
وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية: فإن الهيكل الخشبي للجسر فوق نهر بقرية نانجا مينتوكاك، مخصص للعبور فقط، لكنه في يوم الحادث كان يحمل الجسر عشرات السكان المحليين الذين كانوا يشاهدون مسابقة لصيد البط خلال احتفالات عيد الاستقلال في 17 أغسطس.
ونسمع في الفيديو هتافات حماسية بينما كان القرويون يركضون عبر المياه لاصطياد البط، لكن فرحتهم تحولت إلى رعب عندما انحرف سطح الجسر فجأة وسقط؛ مما أدى إلى سحق العديد من الأشخاص.
وقال مفتش من الشرطة المحلية: إن البعض أصيب بكسور في العظام نتيجة الحادث.