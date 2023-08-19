فيديو الجسر الخشبي.. مسابقة لصيد البط تنتهي بحادث مرعب وإصابة 32 شخصًا في إندونيسيا

وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية: فإن الهيكل الخشبي للجسر فوق نهر بقرية نانجا مينتوكاك، مخصص للعبور فقط، لكنه في يوم الحادث كان يحمل الجسر عشرات السكان المحليين الذين كانوا يشاهدون مسابقة لصيد البط خلال احتفالات عيد الاستقلال في 17 أغسطس.