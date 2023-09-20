مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي يعلن تشكل ظاهرة "إل نينيو" المناخية

وتحدث ظاهرة "إل نينيو" في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وعادة ما تستمر من تسعة إلى 12 شهرًا. وقال الخبير المناخي كارل براغانزا: "هذا الصيف الأسترالي سيكون أكثر حرًّا من المتوسط، وبالتأكيد أكثر حرًّا مما كان عليه في السنوات الثلاث الماضية".