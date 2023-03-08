"بلومبيرغ": "ميتا" تعتزم تسريح آلاف الموظفين هذا الأسبوع

وتعمل أكبر منصة لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم على إلغاء المزيد من الوظائف، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 13% في نوفمبر، في محاولة لتصبح منظمة أكثر كفاءة، من حيث التكلفة.