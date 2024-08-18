وفاة الممثل الفرنسي "ألان ديلون".. دعوى قضائية جعلته يتصدر العناوين قبل عام

وتَصدر ديلون، الذي يوصف بأنه أسطورة السينما الفرنسية، عناوين الأخبار في صيف 2023 عندما رفع أبناؤه الثلاثة دعوى ضد المعاونة المنزلية للنجم هيرومي رولان، التي يقال أحيانًا إنها شريكته، متهمين إياها بـ"استغلال ضعف" والدهم.