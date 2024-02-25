شاهد.. عناق حار وتصرف غير مألوف من "مايلي" يدهش "ترامب" في واشنطن

خرج الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي عن البروتوكولات المتبعة عند الرؤساء، خلال لقائه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على هامش أحد المؤتمرات في العاصمة واشنطن؛ حينما عانقه بحرارة وهو يخاطبه بصوت مرتفع "أيها الرئيس".