شاهد.. عناق حار وتصرف غير مألوف من "مايلي" يدهش "ترامب" في واشنطن

خرج الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي عن البروتوكولات المتبعة عند الرؤساء، خلال لقائه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على هامش أحد المؤتمرات في العاصمة واشنطن؛ حينما عانقه بحرارة وهو يخاطبه بصوت مرتفع "أيها الرئيس".
وأضاف "مايلي" أنه تشرف بلقائه وممتن على استقباله له.
بدوره، ظهر ترامب مندهشًا من ملاقاة الرئيس الأرجنتيني له بهذه الطريقة ولم يبادله نفس اللهفة.
ووفق "روسيا اليوم" فقد تمكن مايلي وترامب من اللقاء والحديث على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفاز السياسي اليميني مايلي، المعارض لانضمام الأرجنتين إلى مجموعة "بريكس" بالانتخابات الرئاسية على منافسه اليميني سيرجيو ماسا.