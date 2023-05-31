زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا.. لم تُصدر أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 02:21 ت غ على عُمق 33 كلم قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عمليًّا والواقع على بُعد 450 كلم من جزيرة الجنوب النيوزيلندية؛ في حين لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.