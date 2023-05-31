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زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا.. لم تُصدر أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات اليوم في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 02:21 ت غ على عُمق 33 كلم قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عمليًّا والواقع على بُعد 450 كلم من جزيرة الجنوب النيوزيلندية؛ في حين لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.