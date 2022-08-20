أدقّ صورة ومفاجآت المراقبة.. ما لا تعرفه عن "أكبر نجم في الكون"!

ويقع النجم "آر136 إيه1" "R136a1" في سديم الرتيلاء، ضمن مجموعة من النجوم فيما يُعرف بسحابة ماجلان، بالقرب من مجرة درب التبانة التي تضم الأرض، ويعود اكتشافه إلى عام 1985، وفي 2010 صنفه فريق من علماء الفلك على أنه النجم الأكبر حجمًا الذي رُصد حتى الآن على الإطلاق.