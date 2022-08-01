علماء يبتكرون تقنية جديدة تكشف تفاصيل عن نشأة مجرتنا لأول مرة

استطاع علماء تزويد واحد من أقوى التلسكوبات على الأرض بتقنية جديدة تهدف إلى معرفة تفاصيل غير مسبوقة عن كيف تشكلت مجرتنا.
وسيكون تلسكوب "ويليام هيرشل"، في جزيرة لا بالما الإسبانية، قادرًا على مسح 1000 نجم في الساعة بغية تصنيف إجمالي خمسة ملايين نجم.
كما سيجري ربط تقنية رسم خرائط فائقة السرعة، أطلق عليها اختصارًا اسم "وييف"، بالتلسكوب من أجل دراسة تركيبة كل نجم والسرعة التي يتحرك بها.
وتكشف التقنية كيفية بناء مجرتنا "درب التبانة" على مدى مليارات السنين.
واستغرق البروفيسور غافين دالتون، من جامعة أكسفورد، ما يزيد على 10 سنوات في تطوير التقنية.