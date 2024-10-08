حالات نالت الجنسية بعد 5 أيام من الزواج.. تقرير يكشف أسباب سحب الجنسية من مخالفين بالكويت

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر حكومية، أن ملف التجنيس يحظى باهتمام من أعلى المستويات الحكومية، حيث تتم مراجعة كل الملفات بشكل دقيق وبحث كل حالة على حدة، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات في هذا الخصوص، فقد أكدت المصادر أن ملف زوجات الكويتيين اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية، من الملفات الشائكة، والتي تبحث بدقة شديدة، مبينة أنه وفقاً للإحصاءات هناك زوجات من 66 جنسية من مختلف قارات العالم ودوله حصلن على الجنسية الكويتية، بعضهن بطريقة سليمة أو مقبولة، والبعض الآخر بطرق ومدى زمني يثير الشك ويدفع إلى ضرورة إعادة تدقيق هذه الملفات بعين فاحصة.