حول العالم في صورة: "سور نيلسون العظيم" يوثِّق فاجعة طفل تعز اليمنية

في هذه الصورة التي نشرها والده نائف الوافي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعمل جمع من الناس، من بينهم الأب، على بناء سور؛ حتى لا تتكرر المأساة مع آخرين؛ فقد بادر الأب بمساندة أصدقائه ببناء سور لهذا الطريق، يقي الناس من الحوادث. وعند الانتهاء من بناء الجدار قال أحدهم: "لقد أقمنا سور نيلسون العظيم".