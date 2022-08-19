حول العالم في صورة: "سور نيلسون العظيم" يوثِّق فاجعة طفل تعز اليمنية

مثل كل الأطفال خرج "نيلسون" ذو السنوات الست برفقة عائلته للتنزه قليلاً في مدينة تعز اليمنية إلا أنهم عادوا إلى منزلهم بدون الصغير "نيلسون"؛ وذلك بعد أن تعثَّرت قدماه في أحد الطرق الجبلية بالمحافظة الجنوبية؛ فسقط مغشيًّا عليه؛ وتُوفِّي متأثرًا بإصابته في المستشفى.
في هذه الصورة التي نشرها والده نائف الوافي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعمل جمع من الناس، من بينهم الأب، على بناء سور؛ حتى لا تتكرر المأساة مع آخرين؛ فقد بادر الأب بمساندة أصدقائه ببناء سور لهذا الطريق، يقي الناس من الحوادث. وعند الانتهاء من بناء الجدار قال أحدهم: "لقد أقمنا سور نيلسون العظيم".
وقال "الوافي" عبر حسابه: "لا نريد لأحد أن يفقد طفلاً أو حبيبًا بمكان سقوط نيلسون نفسه؛ لذلك كنت أنا والشباب في المكان لبناء الجدار".
وتتميز مدينة تعز بوعورة سطحها؛ فهي عبارة عن هضبة، تُمثِّل امتدادًا لهضاب الیمن الغربية، كما أنها عبارة عن منطقة حوضیة، یحیط بها جبل صبر من الجنوب، وتتخللها كُتل متفرقة ومتقاربة من التلال والهضاب ذات القمم الدائرية متباينة الارتفاعات، كما تحدها التلال من الشرق ومن الغرب. ویتراوح ارتفاع مدينة تعز بین 1120 و1680 مترًا فوق مستوى سطح البحر.