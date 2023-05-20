فيديو مرعب.. شاهد ما فعله "سكوتر كهربائي" أثناء شحنه بمنزل في بريطانيا

في لحظات مرعبة انفجر سكوتر كهربائي بأحد المنازل في لندن، أثناء وصله بالتيار الكهربائي لشحن البطارية؛ ما تسبّب في وقوع حريق هائل.
وحسب صحيفة "الديلي ميل": وقع الحادث في منزل في منطقة برنت، شمالي غرب لندن، يوم السبت الماضي.
وتسبّب انفجار البطارية في وقوع حريق في المطبخ؛ حيث كان حارس المنزل يشحن السكوتر الخاص به.
ونشرت فرقةُ الإطفاء في لندن "LFB" مقطع الفيديو للتحذير من شحن بطاريات هذا النوع من الـ"سكوتر الكهربائي".
ويظهر الفيديو لحظةَ اشتعال النار في سكوتر إلكتروني أثناء توصيله بالكهرباء، يستغرق امتلاء الغرفة بالنيران والدخان ثواني فقط.
وتمّ نقل صاحب السكوتر "ديل ويليامز"، 37 عامًا، إلى المستشفى؛ حيث تم علاجه من آثار استنشاق الدخان.
وقال "ويليامز": "اشتريت سكوتر كهربائيًّا قبل أسبوعين، في حال امتلاكك لوسيلة مشابهة اشحنها في الخارج، أنا ممتنّ لبقائي على قيد الحياة".
وقال أحد مسؤولي خدمة الإطفاء في لندن: إن هذا النوع من الحريق أصبح أكثرَ شيوعًا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة تركيب أجهزة الإنذار لتفادي الكوارث.
وحسب مسؤول بالإطفاء: فقد وقع 60 حريقًا مشابهًا في لندن العام الماضي، وسط مخاوف على سلامة سكان المنازل.
ولا يمكن ركوب الدراجات الإلكترونية الخاصة بشكل قانوني على الطرق أو الأرصفة في المملكة المتحدة، ولكنها أصبحت مألوفة في الفترة الأخيرة.