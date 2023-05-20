فيديو مرعب.. شاهد ما فعله "سكوتر كهربائي" أثناء شحنه بمنزل في بريطانيا

وقال أحد مسؤولي خدمة الإطفاء في لندن: إن هذا النوع من الحريق أصبح أكثرَ شيوعًا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة تركيب أجهزة الإنذار لتفادي الكوارث.