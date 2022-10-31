لدغة الأفاعي.. كيف تنجو منها؟

جميع لدغات الأفاعي السامّة خطيرة، ويمكن أن تكون قاتلةً إذا لم تتصرّف بشكلٍ صحيح، يمكن أن يؤدي السُّم إلى توقف الأعضاء الحيوية عن العمل، مثل: القلب أو الرئتين أو الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى الموت بعد فترة قصيرة.