لدغة الأفاعي.. كيف تنجو منها؟

جميع لدغات الأفاعي السامّة خطيرة، ويمكن أن تكون قاتلةً إذا لم تتصرّف بشكلٍ صحيح، يمكن أن يؤدي السُّم إلى توقف الأعضاء الحيوية عن العمل، مثل: القلب أو الرئتين أو الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى الموت بعد فترة قصيرة.
تحدث معظم لدغات الأفاعي عندما يقوم شخصٌ ما بالخطأ بالاقتراب من أفعى أثناء المشي في المناطق الجبلية أو الريفية بشكلٍ خاص،
سُم الأفعى عبارة عن مادة بروتينية معقّدة ذات نشاط إنزيمي، تنجم سُميته عن عديد الببتيدات الذي يرتبط بمستقبلات مختلفة في أنسجة الجسم، مثل النسيج العصبي أو الدموي أو العضلي. يحتوي سُم الأفعى أيضاً على مواد تشل حركة الفريسة وتقتلها لتبدأ بهضمها.
إذا قامت أفعى بلدغك، حافظ على هدوئك ولا تشعر بالذعر، تذكّر أن معدل الوفيات يبلغ 0.1 % من عدد الأشخاص الذين تلدغهم الأفاعي، وأن الذعر يسرع نبضات القلب، فينتشر السم في جسمك بشكل أسرع.
اتصل برقم الطوارئ لطلب العناية الطبية في أسرع وقت ممكن، حيث سيتم إعطاؤك مضاداً للسم، وهو علاج فعّال وناجح في معظم الحالات. كلما أمكن أخذ مضاد السُّم بسرعة، يمكن تجنُّب الأضرار التي قد تلحق بأعضاء الجسم.
في أثناء التوجّه لمركز الطوارئ أو المستشفى، لا ننصحك بقيادة السيارة بنفسك، لأن الأشخاص الذين يتعرّضون للدغات الأفاعي يمكن أن يُصابوا بالدوار أو الإغماء.
إذا كان ذلك ممكناً، التقط صورة للأفعى من مسافة آمنة. يمكن أن يساعد ذلك في التعرف عليها وعلى نوع السُّم والعلاج المضاد المناسب.
*ما الذي يجب تجنُّبه إذا لدغتك أفعى؟
-لا تنتظر ظهور الأعراض إذا تعرّضت للدغ، اطلب المساعدة الطبية على الفور.
-لا تستخدم عاصبة لتمنع تدفق الدم.
-لا تقم بشق الجرح بسكين أو أداة حادة بأيّ شكلٍ من الأشكال، فربما تكون اللدغة سطحية ويؤدي شق الجرح إلى وصول السم للدم.
-لا تحاول امتصاص السم أو الدم.
-لا تضع الثلج على الجرح أو تغمره في الماء.
-لا تأخذ مسكنات الألم مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين أو النابروكسين.