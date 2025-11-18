مسبار مريخي يرصد المذنب 3I/ATLAS بدقة غير مسبوقة قبل مغادرته النظام الشمسي

ومن جانب آخر، تعمل مركبة JUICE، المتجهة إلى نظام المشتري، حاليًا على رصد المذنب ذاته. ومن المتوقع أن توفر أفضل رؤية له بعد اقترابه من الشمس، إلا أن هذه البيانات لن تتوفر حتى فبراير 2026، نظرًا لموقع المركبة حاليًا خلف الشمس.