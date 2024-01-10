في أول رصد أمريكي لجرائم المستوطنين.. "واشنطن بوست": هذا ما حدث لقرية فلسطينية بالضفة في 11 أكتوبر

ووفقًا لـ"حسان" وتقارير وسائل إعلام محلية، أطلق الملثمون النار من مسدسات وبنادق M16 العسكرية المعروفة. وأصابوا عددًا من سكان القرية قبل أن يغادروا.

وقال "حسان" إن "عناصر من شرطة الحدود والجيش كانوا في المنطقة وحذروا السكان من محاولة إيقاف المستوطنين. وقالوا لهم لا يسمح إلا للشرطة بمواجهة المستوطنين".