حول العالم في صورة: ليلة حرق الخيام في غزة.. ونازحون يعاينون الأضرار

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد عدداً من النازحين يعاينون الأضرار التي حلت بعد قصف إسرائيلي وحشي على خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأدى القصف الوحشي إلى اشتعال النيران في الخيام، وتفحم جثث 4 شهداء، بينهم طفل وامرأة، إضافة إلى إصابة 40 آخرون بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.
وساهمت المواد سريعة الاشتعال المصنوع منها الخيام في انتشار النيران وامتدادها إلى نحو 30 خيمة، وإلحاق أضرار واسعة بالمخيم الذي يستضيف النازحين من مناطق العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "القصف الإسرائيلي هو السابع من نوعه الذي يستهدف خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع قبل أكثر من عام".