حول العالم في صورة: ليلة حرق الخيام في غزة.. ونازحون يعاينون الأضرار

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد عدداً من النازحين يعاينون الأضرار التي حلت بعد قصف إسرائيلي وحشي على خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.