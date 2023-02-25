مشهدان في صورة واحدة.. أطفال سوريّون يتحدّون "المدمر" بين ركام منازلهم!

يشار إلى أن إجمالي عدد وفيات الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وصل إلى 43,556، فيما استقرَّت آخر الأرقام حول عدد الضحايا في سوريا، عند 6,747، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 50,303 قتلى في البلدين، بالإضافة إلى خسائر مليارية في المنشآت والخدمات.