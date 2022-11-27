مشروعات ترفيهية وسياحية.. "إسعاد المواطنين" ضمن أولويات الحكومة الكويتية للـ4 سنوات المقبلة

وأشارت المصادر التي نقلت عنها صحيفة "القبس"، إلى تضمن البرنامج عددًا من المشاريع السياحية والترفيهية التي سيتم إنجازها بمشاركة القطاع الخاص، والتي من أبرزها: تطوير جزيرة فيلكا، جزر جابر، الصبية، المدينة الترفيهية، إضافة إلى تطوير واستحداث عدد من المنتجعات السياحية، وغيرها من المشروعات التي سيكون لها أثر في تغيير الخريطة السياحية في الكويت.