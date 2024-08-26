لا إنترنت لليوم الثالث على التوالي.. هجوم سيبراني يضرب "مطار سياتل"

ورغم ذلك واجه عديد المسافرين صفوفاً أطول من المعتاد للتفتيش الأمني، وفترات انتظار طويلة عند استلام الأمتعة وفحصها. وكان من الصعب على البعض أيضاً تحديد البوابة المخصصة لهم.

فيما كتبت إدارة المطار على صفحتها في فيسبوك: تواصل فرق المطار إحراز تقدم في استعادة الأنظمة، لكن لم نتمكن بعد من تحديد موعد معين للعودة إلى التشغيل الطبيعي".