"ميتا" ستقيد تعليقات فيسبوك على منشورات متعلقة بالتصعيد في غزة

وذكرت ميتا: "أثرت هذه المشكلة في حسابات بصورة متساوية في أنحاء العالم، لا في الأشخاص الذين يحاولون نشر ما يحدث في إسرائيل وغزة فحسب، ولا علاقة لها بموضوع المحتوى".