كارثة في أمريكا.. "أسوشيتد برس": ارتفاع عدد قتلى إعصار هيلين إلى 40 شخصًا.. وفِرق الإنقاذ تسابق الزمن لإنقاذ المحاصرين

وبحسب "أسوشيتد برس"، قال حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب: إن العشرات من الأشخاص ما زالوا محاصرين في المباني المتضررة من الإعصار من الفئة الرابعة؛ إذ بلغت أقصى سرعة للرياح 140 ميلاً في الساعة (225 كيلومترًا في الساعة) عندما هبطت على اليابسة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في منطقة بيج بيند الريفية في فلوريدا.