كارثة في أمريكا.. "أسوشيتد برس": ارتفاع عدد قتلى إعصار هيلين إلى 40 شخصًا.. وفِرق الإنقاذ تسابق الزمن لإنقاذ المحاصرين
خلف إعصار هيلين دمارًا هائلاً في فلوريدا وجنوب شرق الولايات المتحدة بالكامل أمس الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل في أربع ولايات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال تليفزيون "6abc" إن عدد الضحايا بلغ 43 قتيلاً، وأصبح الملايين دون كهرباء، وسقطت الأشجار مثل الأغصان، وتمزقت المنازل، وتم أرسال أطقم الإنقاذ في مهام يائسة؛ لإنقاذ الناس من مياه الفيضانات.
وبحسب "أسوشيتد برس"، قال حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب: إن العشرات من الأشخاص ما زالوا محاصرين في المباني المتضررة من الإعصار من الفئة الرابعة؛ إذ بلغت أقصى سرعة للرياح 140 ميلاً في الساعة (225 كيلومترًا في الساعة) عندما هبطت على اليابسة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في منطقة بيج بيند الريفية في فلوريدا.
وامتدت الأضرار إلى مئات الأميال إلى الشمال، مع فيضانات في مناطق بعيدة مثل شمال شرق تينيسي، حيث تم إعلان "حالة إنقاذ خطيرة" بعد نقل 54 شخصًا إلى سطح مستشفى مقاطعة يونيكوي بينما غمرت المياه السريعة المنشأة، وفقًا لـ"Ballad Health".
وفي ولاية كارولينا الشمالية غمرت مياه إحدى البحيرات سدًّا، وتم إجلاء الأشخاص في الأحياء المجاورة، على الرغم من عدم وجود مخاوف فورية من أنها على وشك الفشل.
وقال "كيمب" في مؤتمر صحفي إن العديد من المستشفيات في جنوب جورجيا كانت بدون كهرباء، وكانت السلطات "تواجه صعوبة في الوصول إلى أماكن المحاصرين"؛ لذلك كانت الفِرق التي تحمل المناشير "تعمل على تحرير الطرق". كما تم تأكيد حدوث الأعاصير.