بعد صورة الأسد على سور منزله.. رجل أعمال مصري يُدلي باعترافاته بشأن الحيوان المتوحش

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت أسدًا أعلى سور فيلا في منطقة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسليمه إلى إدارة الحياة البرية؛ لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل.