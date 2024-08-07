بعد صورة الأسد على سور منزله.. رجل أعمال مصري يُدلي باعترافاته بشأن الحيوان المتوحش

أدلى رجل أعمال مصري، متهم بتربية أسد بمنزله بمنطقة المعادي جنوبي القاهرة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، عقب استدعائه والتحفظ على الأسد الموجود بحوزته.
وحسب موقع "القاهرة 24"، جاءت البداية، عندما شاهد ضابط شرطة خلال مرور قوة لتفقد الحالة الأمنية في منطقة المعادي، أسدًا أعلى سور فيلا في منطقة المعادي، فالتقط صورة للأسد، واستدعى متخصصين لضبط الأسد.
وقد تم ضبط 10 كلاب و25 قطة في المنزل، حسب وسائل إعلام مصرية.
وتَبين أن صاحب الفيلا ومالك الأسد، رجل الأعمال يدعى "م. إ"، ويبلغ من العمر 55 عامًا، ويملك قرية سياحية.
وقال رجل الأعمال أمام جهات التحقيق: اشتريت الأسد شبلًا من شخص بالقاهرة، وكان الشبل مريضًا، فقمت بتقديم التطعيمات والأدوية لعلاجه، واهتممت به وبتربيته، واتخذت كل الاحتياطات اللازمة بشأنه.
كما تَبين حيازة رجل الأعمال لشهادة تُثبت سلامة التطعيمات الخاصة بالأسد، وأرفق شهادة باسمه وتاريخ ميلاده وشهادة تطعيماته.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت أسدًا أعلى سور فيلا في منطقة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسليمه إلى إدارة الحياة البرية؛ لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل.