الأكثر فتكًا.. "يونيسيف": 300 ألف طفل في ليبيا تأثروا بالإعصار "دانيال"

ومع تضاؤل إمدادات المياه الصالحة للشرب، تخشى المنظمة الأممية من شبح تفشي الإسهال والكوليرا؛ فضلًا عن الجفاف وسوء التغذية، علاوة على ذلك فهناك مخاوف من أن يقع الأطفال الذين فقدوا والديهم فريسةً لمخاطر متعلقة بالحماية؛ بما في ذلك العنف والاستغلال.