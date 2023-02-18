العثور على جثة نجم تشيلسي السابق كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

ووفق رويترز، قال مراد أوزونمحمد؛ وكيل أعمال اللاعب للصحفيين، في هاتاي، حيث تمّ العثور على جثة جناح تشيلسي السابق، "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي، لا يزال تتم إزالة مزيدٍ من الأنقاض. كما تمّ العثور على هاتفه".