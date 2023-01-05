"لا تطلب تاكسي طال عمرك"..العراق ينتفض فرحاً باحتضان "خليجي 25"

كما رفعت بعض سيارات الأجرة لافتات كتب عليها "لا تطلب تاكسي طال عمرك..السيارة تحت أمرك"، بالإضافة إلى استقبال السيارات التي تحمل لوحات من دول الخليج بحفاوة كبيرة وتقديم مختلف الخدمات المجانية لمساعدتهم في الإقامة أو التوجه الى الأماكن التي يرغبون فيها، ورغم الأمطار التي شهدتها البصرة في الساعات الأخيرة إلا أن الأجواء الدافئة بين الجماهير غطت على برودة الطقس وأحيت الشوارع بالاحتفالات بانتظار انطلاقة البطولة.