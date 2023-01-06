كَر وفَر في الشوارع وحرب عصابات كأفلام هوليوود.. ما الذي يحدث في المكسيك؟

تعود بداية أحداث القصة إلى يوم أمس الخميس عندما ألقت السلطات المكسيكية القبض على أوفيديو جوزمان لوبيز أحد كبار تجار المخدرات في العالم، وعضو رفيع المستوى في كارتل سينالوا، وهي جماعة إجرامية مقرها في سينالوا، إضافة أنه نجل لسيد المخدرات الشهير خواكين جوزمان، المعروف بـ"إل تشابو"، الذي كان يومًا ما المجرم الأكثر طلبًا في العالم، ويقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس شديد الحراسة بولاية كولورادو الأمريكية.