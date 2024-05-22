بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفلين من قلب النيران بالمغرب

وبثت وسائل إعلام مغربية، مقطع فيديو أظهر صعود عدد من الشباب فوق سطح العمارة السكنية التي اندلع فيها الحريق، بينما نجح أحدهم في القفز إلى شرفة نافذة المنزل المنكوب، وتكفل بإخراج الطفلين العالقين من مكان الحادث اللذين كانا على وشك الاختناق، ليقوم البقية بسحبهما إلى أعلى المبنى، في مشهد يحبس الأنفاس، ونجحوا بالفعل في إنقاذ حياتهما، وذلك قبل وصول قوات الإطفاء لإخماد النيران.