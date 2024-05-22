بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفلين من قلب النيران بالمغرب
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو وثق عملًا بطوليًّا قام به مجموعة من الشباب، الذين غامروا بحياتهم من أجل إنقاذ طفلين من لهيب حريق نشب في منزل عائلتهما بمدينة تمارة الواقعة جنوب العاصمة الرباط.
وبثت وسائل إعلام مغربية، مقطع فيديو أظهر صعود عدد من الشباب فوق سطح العمارة السكنية التي اندلع فيها الحريق، بينما نجح أحدهم في القفز إلى شرفة نافذة المنزل المنكوب، وتكفل بإخراج الطفلين العالقين من مكان الحادث اللذين كانا على وشك الاختناق، ليقوم البقية بسحبهما إلى أعلى المبنى، في مشهد يحبس الأنفاس، ونجحوا بالفعل في إنقاذ حياتهما، وذلك قبل وصول قوات الإطفاء لإخماد النيران.
وامتدح متفاعلون مع الفيديو سلوك الشباب الذي أظهر شجاعة وشهامة كبيرة، وحسن وسرعة تصرّفهم، وسط دعوات لتكريمهم وتوظيفهم في الوقاية المدنية جزاء لهم على المغامرة بحياتهم في سبيل إنقاذ الأرواح، يقول أحد المعلقين: "يجب منح وسام شرف لهؤلاء الأبطال وإدخالهم الحماية المدنية برتب محترمة، لأنهم يمتلكون الشجاعة والقوة والإنسانية".
وعلّق آخر: "شكرًا لهؤلاء الشباب المثاليين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ آخرين وبشكل تلقائي، مقطع مؤثر ومنظر يعجز اللسان عن وصفه".