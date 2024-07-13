مكافأة غير متوقعة لطلاب مدارس بإنجلترا بسبب نهائي "يورو 2024"

ولم يكن بلوغ إنجلترا ومدربها غاريث ساوثغيت نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية توالياً بالأمر الهين على الرغم من أنها اضطرت لتحمُّل أسابيع من الانتقادات، خاصة في دور المجموعات، بسبب الأداء المُمل وضعف القوة الهجومية.