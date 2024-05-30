بين العقل والجسم.. دراسة بريطانية: تكرار الكوابيس قد ينذر بهذه الأمراض الخطيرة

وتابعت: "على الرغم من أن الكوابيس مشكلة مزعجة للغاية في العديد من الحالات الطبية والنفسية، فإنه من النادر ما يتم التركيز عليها، إلا في سياق اضطراب ما بعد الصدمة". وأضافت: "أظهرت دراسة حديثة أن 18% من الأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد يعانون كوابيس متكررة".