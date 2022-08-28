مقتل 6 أشخاص على الأقل في هولندا بعد اندفاع شاحنة وسط حفل شواء

قالت الشرطة الهولندية اليوم، الأحد، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل شواء مقام في الشارع في بلدة نيو بايرلاند في جنوب البلاد.