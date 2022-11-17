لإنقاذ الإبل من القتل.. مزرعة أسترالية تلجأ لطريقة فريدة ومفيدة

ويوضح "مارتن" أن حليب الإبل يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الإضافية، بما في ذلك أن الأشخاص الذين لا يستطيعون هضم مادة اللاكتوز السكرية الموجودة في حليب البقر، يمكنهم الاستمتاع به فهو لا يتخثر في المعدة، ولا يتسبب في حدوث التهابات عند بعض الأشخاص، مثلما تتسبب فيه أنواع أخرى من الحليب.