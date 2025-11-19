فرنسي يحفر مسبحًا.. فيعثر على كنز من الذهب بقيمة 700 ألف يورو!

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كانت الأكياس على عمق بضع عشرات من السنتيمترات تحت السطح. وأبلغ الرجل على الفور المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية، المُكلّفة بفحص الكنوز لتحديد قيمتها الأثرية وأهميتها التاريخية وأصولها الجنائية المحتملة. وتبيّن لاحقًا أنها ليست قطعًا أثرية، ويعود عمرها إلى 15–20 عامًا، ولم يُعثر على أي آثار جنائية.