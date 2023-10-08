شرطي مصري يُطلق النار على سياح إسرائيليين ويقتل ويصيب 4 في الإسكندرية

أفادت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن مصدر أمني، بأن أحد أفراد الشرطة المَعْنِيّين بخدمة تأمين منطقة المنشية وسط مدينة الإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.
وحسب موقع "القاهرة 24"، كشف المصدر، وفاة شخصين إسرائيليين ومصري، وإصابة آخر.
وقال مصدر أمني إن 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما، وأحد المصريين، وإصابة آخر؛ حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.
حيث أفادت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن مصدر أمني، بأن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.