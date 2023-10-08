شرطي مصري يُطلق النار على سياح إسرائيليين ويقتل ويصيب 4 في الإسكندرية

وقال مصدر أمني إن 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما، وأحد المصريين، وإصابة آخر؛ حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.