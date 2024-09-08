ماسك يعلن عن موعد إطلاق أول مركبة فضاء تحمل البشر إلى المريخ

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن موعد إطلاق أول مركبة فضاء تابعة لشركته "سبيس إكس" إلى كوكب المريخ.
وأوضح "ماسك" في تغريدة، أن أولى مركبات "ستار شيب" غير المأهولة؛ ستطلق إلى المريخ في غضون عامين، أي خلال عام 2026.
وأشار -وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز"- إلى أن أولى الرحلات المأهولة إلى المريخ؛ ستكون في غضون 4 سنوات، أي خلال عام 2028.
وقال ماسك: "ستكون هذه المركبات غير المأهولة مستعدة لاختبار الهبوط السليم على كوكب المريخ، وإذا سارت الأمور على ما يرام سيتم تجهيز الرحلات المأهولة".
ومضى بقوله: "سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك؛ بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتيًّا في نحو 20 عامًا".