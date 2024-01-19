بعد 24 عامًا على رحيله.. استشهاد شقيق أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الثانية "الدرة"

وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما، ونحيب الصبي، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك ركود الصبي على ساقي أبيه في إشارة إلى وفاته.