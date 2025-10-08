هيونداي تستدعي أكثر من (135) ألف سيارة في أمريكا بسبب خلل فني

وأفادت الشركة أنها استدعت بعض السيارات من طراز "سانتا فيه" (2024) و(2025) وقد يكون غطاء الطرف الموجب "بي+" في مجموعة محرك التشغيل قد رُكِّب بشكل غير صحيح؛ مما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي أثناء حدوث تصادم؛ مما يؤدي إلى خطر نشوب حريق.