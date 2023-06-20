اختناق ونوبات ذعر وتسمم.. خبير يكشف العواقب المروعة للاحتجاز داخل غواصة

وقال إن هناك أيضًا خطر انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب انخفاض درجات الحرارة في أعماق المحيط، فضلاً عن فرط التنفس الناجم عن نوبات الهلع، والتي يمكن أن تستهلك كمية أكبر من الأوكسجين، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.