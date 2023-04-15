فيديو صادم.. شاهد ما فعلته كلاب ضالة بهذا الرضيع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تعرض طفل رضيع يحبو في الشارع بين المنازل، لهجوم من قِبَل الكلاب الضالة.
وقالت صحيفة "الغد" الأردنية: هذا فيديو متداول لطفل يحبو في الشارع بين البيوت، كاد أن يكون فريسة للكلاب الضالة لولا العناية الإلهية.
والتُقِط الفيديو المتداول الساعة 1:37 بعد منتصف ليل الأول من أبريل الجاري.
ويُظهر الفيديو الصادم تَعَرّض الطفل لهجوم من قِبَل الكلاب الضالة، التي بدأت بشد الطفل من ملابسه بأنيابها.
ولولا العناية الإلهية ومساعدة الجيران لأصبح فريسة للكلاب؛ حسب وكالة أنباء "سرايا".
ولم تكشف الوكالة أين وقع الهجوم على الرضيع.